Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas narriti riigiteenijate palgatõusu vastast 

Kui Kaukaasias õpperingkonna keskkoolide revident olnud ja punaste tulekul Bakuus Eesti konsulina tegutsenud Luur kodumaale opteerus ja pärast riigikogu liikmeks olekut Tapal keskkooli direktoriks sai, siis kirjutas Järva Teataja 1932. aasta oktoobris, et Luuriga on igasugused imelikud lood juhtunud. Lapsevanemad tegid vahepeal haridusministeeriumile tema vastu ränkade süüdistustega kaebekirja. Viimane kõmu oli Tapal, et õpilased tahavad direktori kotti ajada. Luur kaebas politseile ja süüdistas ka üht linnanõunikku, et too koos muusikaõpetajaga talle atentaati kavandavat. Atentaat jäi küll tulemata, kuid hirmul direktor kõndis tükk aega ringi, revolver taskus.