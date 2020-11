Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas õppursõdurite monument pooleli jäi Tõnis Erilaid , täna, 00:05 Jaga: M

Foto: LAURA OKS

Oli 13. november 1927, kui reaalkooli ees avati Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussammas (tuntud ka kui õppursõdurite monument või „Reaali poiss“. Ferdi Sannamehe tehtud kuju arhitekt oli Anton Soans. „Paljud ei tea, et graniitalusel seisva jõulise mehekuju modelliks on arbiter Nikolai Matvejev, kes Tallinna publikule tuntud elukutseliste maadlusvõistlusilt. Kuna see mees omab toredat keha, on ta tihti poseerinud teistelegi kunstnikele,“ kirjutas Tallinna Post.