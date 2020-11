Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti valmistus näljatalveks 

Kuddo väitis, et pärast hinnatõusu jääb inimeste jutu järgi osa kaupa isegi letile. „Väga tõsine probleem on seoses eeloleva talvega. Vajaliku tooraine saamiseks on sõlmitud lepinguid ainult 15 protsendi ulatuses. Talv võib majanduslikult väga keeruliseks kujuneda. Võivad tekkida väga tõsised konfliktid. Nälga pole siiski oodata, sest ilmselt on meie toiduainete varud küllalt piisavad, eriti liha ja piimatoodete osas. Külmkapid ja lihakombinaadid on kõik kaupa täis.“