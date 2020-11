NAISED TAEVAS: kümne riigi kõige esimesed naiskosmonaudid 

Praeguseks on kosmose alistanud 65 naist, kellest enamiku moodustavad ameeriklannad. USA naisastronaute on olnud kokku 50. Venemaa on selles suhtes väga hädises seisus, sest vaid neli venelannat on käinud kosmoselaevaga sõitmas. Ja ainult kümmekond riiki saab uhkeldada, et nende naised on lennanud kosmosesse.