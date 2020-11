Eesti RATSA-ROOSI VÄGITÜKID: naine, kellest sai Eesti kuulsaim hobusevaras Tõnis Erilaid , täna, 10:25 Jaga: M

GALERII

RATSA-ROOSI SILMAD LÕID KINDLASTI SÄRAMA: Rakvere laat oli hobustest tulvil. Foto: Iisaku Kihelkonna Muuseum SA / muis.ee

Kuulnud eestoas samme, arvas peremees, et ju naine on juba üles tõusnud, ja hõikas: „Mari, too taari!“ Eks üks naine tulnud seepeale kaljakruusiga, peremees jõi joogi ära, keeras külge ja magas edasi. Naine aga läinud rehe alla, avanud väravad ja kihutanud kahe seal olnud hobusega minema. Paar tundi hiljem katkus peremees juukseid ja vandus, kui nägi, millise vembu oli Ratsa-Roosi temale teinud. Oma hobuseid ei näinud ta enam kunagi.