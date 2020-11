Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas rong 150 aastat tagasi sõitma hakkas  

Luksusvagunid uue raudtee tarvis mõeldi tellida Berliinist ja ehtida need siis suurte Eestimaa kubermangu vappidega. Miskipärast jäid need aga tulemata ja seega tuli leppida Venemaal tehtud lihtsate vagunitega. Ajaloost on teada, et esimene vedurijuht Peter Sagan tuli Austriast. Muidu olid raudtee töötajad suuresti venelased ja aastakümneteks juurduski väljend „raudteekeel“. Algul palgati isegi tõlke, kes pidid vagunisaatjate jutu reisijatele arusaadavaks tegema.