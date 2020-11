Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kuraasikas ametnik naisi alasti sundis  

Ametnik võttis end tublisti vinti ja hakkas end naistele esitlema komblusvalve politseinikuna ja hiljem arstina. Neile jäänudki mulje, et küllap julge ülesastumisega härra on tõesti mõni tähtis eriteadlane või korravalvur.

Mees viis noored naised tagatuppa ja asus neid karmilt küsitlema. Talllinlannale käratas, et kas tal ikka pass ja „äritunnistus“ kaasas on, mispeale ehmunud naine oma patud ja elukutse saladused üles tunnistas. Sellegi, et on ravil käinud. Hirmunud preilid rääkisid samuti kõik südame pealt ära. Ametnik kirjutanud targa näoga nende andmed üles ja lubanud hiljem, pärast otsuse tegemist, nendega ühendust võtta. Siis hakkas rääkima, et ta on ametilt ka arst ja tahab naised tervisekontrolliks üle vaadata. Käskis neil end alasti võtta.