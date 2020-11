Enne ja nüüd – Iru soojuselektrijaam, teetähis igale vandersellile 

1976. aastal tehtud foto kujutab hetke, mil nüüd juba sümboliks kujunenud korstnat alles hakati ehitama. Tänini on Iru suurim elektri ja soojuse koostootmisjaam Eestis. Elektritoodangu maksimum on 190 MW, soojuslik võimsus 764 MW. Seitsme aasta eest võttis jaam kursi rohelisemale meelelaadile: tööle hakkas jäätmeenergiaplokk, mille kütuseks on Eestis tekkinud segaolmejäätmed. Muide, aastatel 2002–2004 oli selle elektrijaama direktor praegune president Kersti Kaljulaid.