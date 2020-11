Eesti LEID MAAPÕUEST | Pronksiaegsed hobuse „kihvad“ Heidi Luik , täna, 13:44 Jaga: M

Foto: Heidi Luik

Eesti pronksiaegsete kindlustatud asulate leiumaterjali hulgas on suitsekange, mis kuulusid hobusepäitsete juurde. Suitsekangid on valmistatud põdrasarve harudest nii, et nende üheks, teravnevaks otsaks on sarveharu tipp. Siin kujutatud suitsekangid on leitud Saaremaalt Asva kindlustatud asulast 1965.–1966. aastal toimunud arheoloogilistel uuringutel.