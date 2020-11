Eesti KUMMITUSLUGU: surnuist üles tõusnud laip, müüdud tütar ja inimrasva sulatamine Liis Reha , täna, 13:07 Jaga: M

Foto: Andres Putting, Ekspress Meedia

Lahkaja avab surnukuuri ukse ja näeb: kõik laibad on surnuist üles tõusnud ja istuvad küünlavalgel kaarte tagudes ümber laibakuuri keskel oleva kasti. Saab südamerabanduse ja sureb. See on vaid üks legendidest, mis Tartu ülikooli niinimetatud vana anatoomikumi ümber liiguvad.