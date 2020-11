Kas mäletate? Granaatkäevõru ja müntidest valmistatud kee 

Granaatkäevõru Foto: Peeter Langovits

See uhke käevõru on valmistatud granaathelmestest ja on osa 17. sajandi leinariietest. Granaadikivikesed on aetud niidi otsa ja ühendatud otstest siidipaeltega. Käevõrus on tervelt 15 helmerida. Leitud on see 1830. aastal pärast Oleviste kiriku põlengut taastamistöödel ühe naise hauakambrist. Käevõrul on ka paariline.