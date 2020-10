Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Harjuvärava luukere linlasi erutas Tõnis Erilaid , täna, 00:01 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

„Luukere leid Harjuväravas,“ pealkirjastasid ajalehed 30. oktoobril 1934. „Luukere asetses 2 1/2 meetri sügavusel maa sees kümmekond meetrit seespool Harjuvärava esiväravast. Luukerest on säilunud pealuu, käeluud, ribikonte ja mõned selgroolülid,“ täpsustab Päewaleht. Teisal lisati, et luukere leiukoht on ühel sügavusel samuti välja kaevatud eelvärava torni ukselävega.