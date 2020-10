Maailm Pilk inimese silmis, kes teab, et mõne minuti pärast ta sureb... Greete Kõrvits , täna, 21:00 Jaga: M

GALERII

SÜNGE ETENDUS: Mees pildil tõmbab kardina akna eest, mille taha tulevad istuma ohvri lähedased. Foto: AP/Scanpix

Üldiselt näib, et ameeriklaste toetus kõige karmimale olemasolevale karistusele – hukkamisele – on langustrendis, ent mitte järsus languses. „Küllap võib nii öelda, et ameeriklased jagunevad surmanuhtluse osas kaheks,“ arvab ajakirjanik Michael Tarm, kes on oma silmaga näinud mitme inimese viimseid hingetõmbeid, hetki, kui – kui sellesse uskuda – hing kehast lahkub. Räige kurjategija, kuid siiski teise inimese kehast. Ükski neist hetkedest pole olnud kerge tunnistada.