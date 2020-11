FOTOLAEGAS | Pilk poodi ja moeateljeesse 

Meenutused sellest, millised olid nõukogude ajal kauplused ja teenindusasutused, on tänapäeval muutunud just nagu legendiks. Mälu aitavad värskendada Eesti Telegraafiaagentuuri (ETA) arhiivist leitud fotod, mida on kaameraga jäädvustanud Lembit Michelson (60).