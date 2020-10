Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas läbi raskuste valmis 40 kiri 

Tegelikult oli kirja algvariant Jaan Kaplinski mõtteis valmis juba 1980. aasta septembris, varsti pärast raadio- ja telerahva noorterahutustega lõppenud jalgpallivõistlust ja nagu ette teades, et uus pahandus oli varsti üliõpilaspäevadel tulekul. Ta lähtus sellest, et midagi tuleb teha, enne kui puhkeb tõeline vägivald. Kui Kaplinski varianti oli tutvustatud teistele eestvedajatele, hakati seda ümber tegema ja lihvima. Ning nii veniski kõik, kuni lõpuks otsustati, et nüüd aitab – muidu ei saa see eales valmis.