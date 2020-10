Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vallaisade ehalkäik lörri läks Tõnis Erilaid , täna, 00:12 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Õhtu oli juba pime, kui üks Läänemaa vallavanemaid, kes oli pärast tööpäeva tublisti õlut joonud, otsustas koos vallasekretäriga lähedal olevasse talusse ehale minna. Ta teadis sel 1933. aasta sügisel, et peremees on kodunt ära, ning majas on vaid tema noor ja kena naine ning paarikümneaastane teenijatüdruk.