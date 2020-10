Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Joosep Toots vahva sõdurina seikles 

„Film algab uhke maasimmaniga, kus nähtavalt ilmub Joosep Toots koos oma äravalituga – külailuduse Teelega. Et aga Teelele meeldivad rohkem vahvad sõdurid, siis pole ka Tootsil midagi selle vastu, kui ta ühel päeval kündes leiab postilt kutse ja nii saabki Tootsist sõdur ja algavad tema vahvad seiklused küll maal kui merel,“ kirjeldab Nool Theodor Lutsu käe all valminud filmi, kus peaosis olid Vanemuise näitleja ning operetilavastaja Arnold Vaino ja näitleja-tantsija Linda Konsap (toona Arnoldi abikaasana Vaino). Väidetavalt lopsaka huumoriga pikitud stsenaariumi kirjutas Alfred Rüütli, kes mängis ka esimest ja ainsat filmirolli ratsaväe allohvitseri Vapramäe Margusena. Kasutati ka Eesti kaitseväge esitlevaid dokumentaalkaadreid, sest oli ju eesmärgiks sõjaväeteenistusele reklaami teha.

Selleks, et rahvas väga ei pettuks, kuna Tootsi-autor kõrvale jäeti, siis kinnitati reklaamis: „Kirjanik Oskar Luts on omalt poolt käsikirja parandanud ja mõningate mõnusate sõduri- ja Tootsinaljadega täiendanud. Pealegi tagavad peaosade mängijad seda, et tüübid hästi õnnestunud on. „Tootsis“ pole midagi võõramaigulist, kõik mida seal näeme, on puhtrahvusline elu,“ võtab reklaam kokku.