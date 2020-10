Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestisse taheti 1590 sootalu ehitada 

„Teoreetilise arvutuse järgi meie rahva juurekasv tingib igal aastal 500 uudismaa talundi ehitamise. Tegelikult vist praegu seda normi kätte ei saa,“ ütleb ajalehele asundusameti esindaja ja loodab, et kuna ilmasõja ja Vabadussõja aastail sündide arv kahanes, väheneb varsti ka sündide arv ja raskusest saadakse üle. Esialgu on valitsuse plaan rajada 1590 talu kuue aasta jooksul, kuid hoogu läheb töö juba varem. Suuremad asundused tulevad tuleval aastal kahte sohu ja Pillapallu, kus neid hakkavad rajama noored vahialused, teab Päewaleht. „Eesmärgiks on neid töötegemise ja põllumehe elukutsega harjutada.“