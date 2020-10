Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Raekoja platsil keelt loitsiti 

16. oktoobril alanud eesti keele nädal tipnes sel päeval muinsuskaitseseltsi korraldatud keeleloitsuga „Eestimaa on meie kätes“ ja keeletõotuse andmisega. Loitsiti eesti keele kaitseks, et selle maa põline keel jääks kestma. Raekoja aknalt kõnelesid rahvale Trivimi Velliste ja selle ning järgmisegi tormise aasta suurim staar Heinz Valk. Tallinnas oli loitsimine kõige vägevam, aga kaasa löödi ka mujal Eestis ning kaugemalgi, Torontos ja Stockholmis.

Tolleaegsetest etnosümbolistlikest keeleloitsudest kaunimaid on Lehte Hainsalult: „Meie minevik on sajandeid pikk / Meie tulevik on sajandeid pikk / Meie hoida on minevik ja tulevik / Meie ei lange, meie ei väsi / Häbiööst tulles oleme puhtaks saand / Me oleme vabad, oleme vabad vaimult!“