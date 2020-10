Eesti LASKURKORPUSE FIASKO: Vintri dessandilt jõudis tagasi vaid iga viies Hanno Ojalo , täna, 17:10 Jaga: M

VARJAB ÕUDSET SALADUST: Vintri küla rand, kus laskurkorpus kaotas üle poole tuhande mehe. Meri olevat olnud kohati verest roosa. Foto: Endel Püüa / Saaremaa muuseum.

Eesti laskurkorpuse sõjateed kujutati nõukogude ajal üldiselt paatoslikult kangelaslikuna, kuid ühest episoodist püüti tavaliselt häbelikult mööda hiilida: see on Vintri meredessant Sõrve poolsaarele Saaremaal 12. oktoobril 1944. Ehkki ajaloolised andmed dessandi kohta on veidi erinevad, läks näiteks ajaloodoktor Peeter Larini andmeil dessanti 745 meest, kuid tagasi tuli vaid 170. Isegi mõned päevad varem toimunud kurikuulsas Tehumardi öölahingus piirdusid kaotused umbes 200 mehega. Dessandis osalenud 300. polgule jäigi sõjaveteranide omavahelises jutus külge „uppunud polgu“ nimi.