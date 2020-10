TUHANDE JA ÜHE IME MEES: mustkunstnik San Martino de Kastrozza 

Postimees lisas omalt poolt: „Nende võõralt ja kaugelt kõlavate nimede all annavad osav Läti taskukunstnik ja tema Eesti soost teinepool Vanemuises etendusi. Nagu ajalehtede arvustused Riias ja mitmel pool Sise-Venemaa linnades näitavad, on meil siin inimestega tegemist, kes mitte ainult väledad oma ametis ei ole, vaid kellel ka naljaanne ei puudu, et nendele, kellel selleks aega ja tahtmist on, lõbusat õhtut toime panna.“