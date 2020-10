OKTOOBER 115 AASTAT TAGASI: sündisid esimesed Eesti vabariigid 

Tsaariarmees oli sõnaosav ja raamatutark Schults teeninud Soomes Viiburi kindlusevägedes ja seal sotsialistliku liikumisega tutvunud. Põllule minnes olid mehed tsaarimanifesti mõjul end sotsiaaldemokraatideks kuulutanud, punased lindid rinda ja maamõõtmise juurde punase lipu püsti pannud. Mõisnik Georg von Wahlile ja tema valitsejatele see ei meeldinud. Kui Schults läks maad mõõtma ka Päinurme ja Udevale, tuli talurahva asjade komissar kohale ja takistas mõõtmisi, kuigi ta teadis, et mõisa külge liidetud talumaad tuleks tagastada. Aga teadis ka, et kohalikud mõisnikud ei taha oma vanadest eesõigustest sammugi taganeda, nõudsid järjest suurenevate lisakohustustega renti ja keeldusid talukohti müümast.