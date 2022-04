MUUMIA NEEDUSEST SABOTAAŽINI: laevahukud on sünnitanud ohtralt vandenõuteooriaid 

Enim vandenõuteooriaid on puhkenud hiiglasliku reisilaeva Titanicu ümber, mis tabas 1912. aasta 14. aprilli hilisõhtul Atlandi ookeani põhjaosas jäämäge ja uppus järgneva päeva varahommikul. Paljud teoreetikud usuvad, et jäämägi polnudki kuulsa laevahuku põhjuseks. Räägitud on lugusid sakslaste allveelaevast, norrakatest hülgeküttidest ja isegi ebaõnne toonud muumiast.