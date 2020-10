Kas mäletate? Need vanaaja ilumaailma asjad on tõeline nostalgia! 

Vaht on habemenoa või žiletiga habemeajamise juures väga oluline. Sõdadevahelises Eesti keemiatööstuses oli konkurents tihe. Pildil näha olevate vahtude tootjad AS Odor ja Feiwal Tallinnast reklaamisid oma pulbrit kui väga inimsõbralikku toodet – küll on see antiseptiline, ei ärrita nahka, ja mis peamine, vahutab hästi! Vahu võis valmis teha väikses kausikeses, aga ka otse näol.