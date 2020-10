Mis juhtus 1929. aastal? Esimesed Eesti suusahüpped ja esimene naine politsei ridades 

Jah, Remarque on kirja pannud ühe ajaloo mõjuvaima romaani. See toob lugejateni vabatahtlikult sõtta läinud noore reasõduri Pauli jutustuse Flandria kaevikutest. Seal on kirjas hetked tule all ja kaevikutes, kaaslaste hukkumised, õõvastavad päevad laatsaretis ning taas võitlused eesliinil. „Ja isegi siis, kui meile tagastataks me nooruse maailm, ei oskaks me temaga peaaegu et mitte kui midagi peale hakata,“ nendib peategelane, aegamööda kõigesse usku kaotades.