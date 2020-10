MEREMUUSEUMI SALADUSED: Jüri Vaimel – külaapteeker, kes projekteeris tuukriülikonna 

Tegu on Eesti esimese tuukriülikonnaga, mis valmistati Tallinnas Riigi Sadamatehastes 1920. aastate algul. Vasest skafandrit lähemalt silmitsedes võib veenduda, et selle sisse ei mahuks kaugeltki mitte iga mees või naine. Vaskrüü seab kehaehitusele kindlad piirid: kasv peab olema parajalt pikk ja käed-jalad parasjagu peenikesed – küllap seadis ülikonna looja selle omaenese kehamõõtude järgi. Teada on, et praktilist kasutust ülikond ei leidnud, kuna katsetamisel purunesid veesurve tõttu selle puusapoldid ja rüü hakkas lekkima.

Katsetamine Kroonlinnas õnnestus

Kuid veel enne emigreerumist oli Vaimel noore apteekrina pead murdnud, „kuidas saaks mere sügavuses vabalt kõndida ja vaadata, mis vee all on“. 1968. aastal rääkis ta, et taotles esimese maailmasõja algul Peterburis tsaaririigi patendiametist omaleiutatud tuukriülikonnale patenti. „Leidsin, et presendist tuukriülikond, mis tol ajal oli ainus ülikond vee alla minekuks, pole sobiv, kuna see ei pea veesurvele vastu. Tol ajal pumbati tuukrile õhku veepinnalt vooliku kaudu. See oli minu arvates naiivne ja väär,“ jutustas vanahärra.

„Farmatseudina oli mul selge ettekujutus, et tuuker peaks vee alla minnes hapniku ise silindriga kaasa võtma. Minu ettekujutuses võis tuukri seljale paigutatud silindris olla puhas hapnik, kusjuures aparaadis olev seebikivi sulatis võinuks süsiniku ära võtta, andes niiviisi tuukri kiivrisse „puhta õhu“. Vedela gaasina silindris oleva hapniku reguleerimine vastava ventiili kaudu näis igati reaalsena.“ Kui algul suhtutud Peterburis leiutisse skeptiliselt, siis hiljem nõustutud tuukriülikonda siiski katsetama. Kroonlinnas toimunud katse olevat õnnestunud, kuid ometi jäi leiutis patenteerimata.

Uuesti tuli Vaimeli leiutis päevakorda Eestis 1920. aastate algul, kui tema sõbra major Otto Oidermaa algatusel asutati aktsiaselts Poseidon, mis pidi hakkama uppunud laevadelt väärtuslikku lasti pinnale tooma. Ühtede allikate järgi kavatses Poseidon merepõhjast üles tõsta vaselasti vedanud aurulaeva Najaden. Vaimel aga pajatas, et merepõhjast kavatseti üles tõsta hoopis „tohutu hulk“ sõjaväesaapaid Saksa kaubalaevalt Erus, mille lastiks olevat olnud ka suur kogus mahagoni.

Päts muutus pessimistlikuks