Näitleja Tarmo Männard: suureks sain Keila-Joa internaatkoolis 

NÕMME PIONEERIDE MAJA: Tarmo käis rahvatantsuringis kodust veidi kaugemal asunud Nõmme pioneeride majas. Kord olid neil külas soomlastest meremehed. Lapsed pandi spaleeri seisma. Kuna Eestis oli näts üliharuldane, oli Tarmol ja ta sõpradel plaanis soomlastelt seda küsida: „Ystävä, anna purukummi!“ Plaan läks lörri, sest kuuenda klassi poisid kustusid väiksemad kokku ja ütlesid, et kes soomlastelt nätsu nuiab, saab peksa. Jäigi kallis kraam küsimata.

TALLINNA 9. KESKKOOL: „Õismäe kool oli kõle, kole ja haisev kombinaat. Mul kadus kogu pind jalge alt ära. Jäin haiguse tõttu istuma. Siis tuli meile imehea matemaatikaõpetaja, kes oskas panna kogu kooli matemaatikat õppima. Ta oli väga range ja väga õiglane õpetaja. Seejärel läks mul õppeedukus üles," meenutab Tarmo. Tänapäeval seda kooli enam pole, kuna see lammutati. 9. keskkool sulges uksed ja kolis 17. keskkooli majja.

KEILA-JOA SANATOORNE INTERNAATKOOL: Kuna tegu oli ikkagi internaatkooliga, valvasid internaati valvurid, kes ei lubanud õpilastel öösel ringi kolada. Leidlikud lapsed ei lasknud end sellest aga häirida. Nad kasutasid ühika teiselt korruselt väljasaamiseks piksevarrast. Praegugi on näha, kuidas piksevarras on hästi kõver ja selle juures olev sein on pidevast ronimisest ära kulunud.

„Meil vahetus matetmaatikaõpetaja ja kõigil läks õppeedukus alla. Teadsime, kus on peidus õpetajate toa võti. Hiilisime öösel õpetajate tuppa, kus parandasime klassipäevikus hindeid paremaks,“ naerab Tarmo. Ühel hetkel sai õpetaja siiski poistele jälile ja tõmbas maha ka osa omapandud hindeid.

„Räägiti, et Keila-Joal on haiged lapsed ja seetõttu on hindamine nõrgem. Pigem oli vastupidi, kuna seal polnud plaanimajandust ehk polnud oluline, mis hinded sul on. Mistõttu ei olnud mingit poputamist. Kui olid loll, said kahe,“ selgitab Tarmo. „Kuna klassid olid väikesed, oli õpetajal aega seletada ja õpilastel aru saada. Kes õppida tahtis, see sai tõesti targemaks. See oli minu elu kõige koolim kool.“

KEILA-JOA RAND: Tarmo sõnul on Keila-Joa rand tema jaoks märgilise tähtsusega. Kuna internaatkoolis oli pikk vahetund lausa 40 minutit, käisid nad vahetundide ajal tihtipeale rannas. Kilomeetrine teekond koolimaja hoovist kuni mereni ja tagasi lookles läbi tiheda metsa, kuid rada oli kõigile nii selge, et seda võis läbida iga ilmaga. „Ma olen mere äärde läinud ja sealt tulnud ka kottpimedas,“ ütleb Tarmo. „Kordagi komistamata, sest teadsin iga puujuure asukohta.“

KEILA-JOA RAND Foto: Robin Roots