Voldemar Kuslapi kalmukolumn | Teadlased Metsakalmistu mändide all 

Tallinna Metsakalmistul, üsna lähestikku, puhkavad mitmed meie väljapaistvad teadlased. Nende hauatähised on suursugused oma lihtsuses, ilma välise toretsemiseta. Tavaliselt on need valmistatud tumedast murtud graniidist või lihvitud esiküljega graniidist.

Endel Lippmaa

Akadeemik Endel Lippmaa oli füüsika-matemaatikadoktor, kes juhatas mitut teadusorganisatsiooni ja valiti mitme ülikooli audoktoriks. Ta oli ka hinnatud riigimees, kuuludes Rahvarinde aktivistide ja Eesti Kongressi liikmete hulka, oli VIII riigikogu liige ja portfellita minister kolmes valitsuses. MRP avalikustajana oli Lippmaa meie riikliku iseseisvuse üks olulisemaid alusepanijaid.