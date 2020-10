Toivo Tootseni mälestused | 10. Sädeme rahvas 

Kunstnikud olid Asta Kristjuhan ja Maret Kernumees. Lisaks lehetööle illustreeris Maret ka lasteraamatuid. Kunstnikke oli kaks, kuna lisaks muudele illustratsioonidele tuli enamasti joonistada ka kõik pealkirjad – Säde oli ju ikkagi lasteleht, seega pidi ta olema rõõmus ja värvikirev. Need kaks daami said selle tööga suurepäraselt hakkama.

Aili tädi elas Soomes. Kui laev hakkas Helsingi vahet käima, sai Aili võimaluse tädile külla minna. Mäletan, et tagasi tulles ei jõudnud ta ära imestada: „Kujutad sa ette – me läksime tädiga linna peale, tal tuli kingal konts alt... Ja ta astus kingapoodi, ostis uued kingad ja jättis vanad sinna!“ Loomulikult oli see meie jaoks üüratu pillamine. Kingaparandus oli endastmõistetav asi, meil täideti tol ajal ju ka pastapliiatsite südamikke ning võeti üles sukasilmi. Soomlased küsisid kõike seda siin nähes osavõtlikult, et kas teil kondoome ka pestakse ja parandatakse…