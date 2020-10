Eesti SUPERTEHAS TARTUS: endise kammivabriku kilekotid avasid Nõukogude Liidus kõik uksed Asso Ladva, Õhtuleht , täna, 10:39 Jaga: M

Tartu kammivabriku hooned aastal 1954. Taamal puude vilus paistavad Karlova linnaosa puumajade katused. Foto: ajapaik.ee

Tartu kammivabriku, tänase Estiko Plastarise, ajalugu ulatub sajakonna aasta taha. „Täiesti võimalik, et Tartus on valmistatud miljard kammi. Kui juba enne sõda tehti siin kokku kuus miljonit kammi ja nõukogude aja tippaastatel 60 miljonit kammi aastas, mis see miljard siis ära ole!“ ütleb ajaloolane Daimar Lell, kes on põgusalt uurinud kunagise Tartu kammivabriku järeltulijat. Tõeliselt kuulsaks sai kammivabrik aga nõukaajal kilekottidega - kui neilt tootjale viitav märge maha nühiti, avasid need Nõukogude Liidu avarustes kõik uksed.