ÜHE TORNI LUGU: Punane torn – ainus mälestusmärk keskaegsest Pärnust 

1624. aasta andmete põhjal oli Punane torn neljakorruseline. Säilinud on kolm korrust, hävinud neljas korrus võis olla rajatud lahtise platvormina. Puitvahelagedega teine ja kolmas korrus olid kaitsekorrused. Teisel korrusel on kolm laskeava, välissein on seal 2,05 meetrit paks. Kolmandal korrusel on kaks laskeava, seinapaksus on seal 1,6 meetrit.