Põnev leid maapõuest: prillsipraalsõrmus Raatverest 

Mõlema ajastu sõrmused valmistati pronksist ja need on esmapilgul üsna sarnased, kuid lihtsalt eristatavad vitsa läbilõike järgi: varasematel on see ümmargune või kolmnurkne ja hilisematel paelataoliselt lame. Mandri-Eesti hilisrauaaegsete linnuste ja kalmeleidude põhjal on prillspiraalsõrmused dateeritud 10.–12. sajandisse ja väidetud, et 13. sajandil neid enam ei esine. Saaremaa sõrmused on uuemate uurimistulemuste põhjal ajaldatud 10.–11. sajandisse, kuid lisatud oletus, et üksikuid neist võidi seal kanda ka 12. sajandil.