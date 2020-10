Oktoobris ajaloos: koertekool, avalik kiri ENSV-st ja käibemaksu sünd 

Teenistuskoerte kohta on teada, et Eestis hakati neid kasutama 20. sajandi algul. Seoses Eesti vabariigi loomisega pidi riik politseikoerte kasutamise ja õpetamisega otsast peale algama. Politsei ja piirivalve tarvis koerte õpetamist alustati 1923. aastal Nõmmel. 1927. aastast viidi nende koolitamine-kasvatamine aga Haapsallu. 1930. aasta sügisel langetas kohtu- ja siseminister otsuse, millega katkestas politseikoerte kasvatus- ja õppeasutuse tegevuse, põhjendusel, et kriminaalpolitsei käsutuses on teenistuskoeri piisavalt. Mingit uut korraldust jätkamiseks ei tulnud.