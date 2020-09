Endise KGB-lase raamat Konstantin Pätsist on tõstatanud mitmeid küsimusi 

Vladimir Pool teatab raamatu eessõnas, et tema eesmärk on jutustada president Pätsi ja tema perekonna saatusest eelarvamustevabalt ja n-ö külma peaga. Julgele väitele vaatamata on Pooli kritiseeritud eelkõige selles, et tema teksti ei saa täielikult uskuda ja väljakirjutised on tehtud autori suvast lähtuvalt. Autori taust ja tema kasutatud „kahtlane“ allikmaterjal ei mõjuta siiski kuidagi negatiivselt raamatu populaarsust – teos vallutab raamatupoodide müügitabelite tippe. Ajaloolasest Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatuse esimees Peep Pillak kinnitas, et temal oli kahtlemata hea meel, et selline raamat ilmus. „Mul oli seda väga huvitav lugeda. Isegi kui see kõik pole tõsi,“ sõnas Pillak.