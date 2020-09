Maailm Rassism – nähtus, mis on alati olnud ega kao kunagi Allan Espenberg , täna, 21:25 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

Mustanahaliste hiljutine vägivallalaine Ameerika Ühendriikides on tõstnud taas päevakorda rassismi temaatika, mis teravnes veel ka sellepärast, et USA eeskujul hakati mässama paljudes Euroopa maadeski. Aga kust on rassism pärit, milleks seda kasutatakse ja kas sellest on võimalik vabaneda?