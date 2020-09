„EESTIMAA LAUL '88“: „Ükskord me võidame niikuinii!“ 

Muide, hinnang 300 000 osaleja kohta pärineb Siim Kallaselt (või oli tema vähemalt see, kes selle välja ütles). „Laulupidude kogemuste järgi võib öelda, et siin on koos praegu kindlasti üle 300 000 inimese,“ ütles ta oma kõnes. „Seda on palju ühe platsi jaoks. Aga me peame siiski meeles seda, et meid on ikka neetult vähe.“ Hiljem on püütud seda arvu küll kahtluse alla seada, kuid pole kuulnud, et see ametlikult ümber oleks lükatud.