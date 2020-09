Uskumatu, aga tõsi! Valgas nabiti kinni meesterahvast naisterahvas 

Valgas võeti kinni suure kasvuga joobnud naisterahvas, keda „Baigli poja armukeseks“ kutsuti, sest et neid alati ühes nähti, ja viidi ühes avalikkude naisterahvastega arsti juurde läbivaatamiseks. Tuli ilmsiks, et see naisterahvas sugugi naisterahvas ei ole, vaid – meesterahvas, kes juba kuus aastat naisterahva riideid kannab, esiti Peterburis, kus näitlejaks olnud, ja nüüd kaks aastat Valgas, kus tal ametiks olnud Baigli majas leiduvatele kahtlastele naisterahvastele meesterahvaid koju meelitada: ta saanud igaühe pealt 30 kop. tasuks. Sündmuse kohta tehti protokoll. Avaliku maja pidaja võetakse vastutusele.