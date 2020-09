Meenutame Artur Rinnet: unustusse vajunud laul „Väike kergemeelsus“ 

Sõnu laulus küll väga palju pole, kuid siis oligi veel põhirõhk pigem orkestril – veidi lauldi pärast pikemat avamängu, edasi tuli pikem (tihti ühe või teise pilli või pillirühma soolodega) vahemäng ja lõpuks lauldi samad sõnad veel korra uuesti läbi. Vähemalt poolenisti. Aga needki vähesed sõnad annavad tunnistust, et polnud need meie vaar- ja vanavanemad alati nii moraalsed ja siivsad midagi, kui nad tavaliselt oma järeltulijatele selgitada on püüdnud.