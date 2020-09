Põnev leid maapõuest: spiraalsõrmus Saaremaalt 

Selle perioodi sõrmused on tavaliselt valmistatud ühtlaselt ümmarguse või lamekumera ristlõikega pronkstraadist, harvemini plekiribast, mille otsad jäeti sirgeks, lõigati nooljaks või painutati S-kujuliseks. Ornamenti spiraalsõrmustel üldjuhul ei ole, vaid mõnel üksikul on keerdude pealispind kaunistatud graveeritud siksakkide või tihedalt tembeldatud kaldkriipsukestega. Keerdude arvus reeglipära puudub, kuid kõige enam esineb kahe kuni viie keeruga sõrmuseid. Vaid vähestel on neid üle kümne ja pole päris kindel, kas neid kõiki sõrmeehtena üldse kanti. Nimelt on selliseid pikki spiraale mõnikord leitud koos teiste ehteasjadega, kus need on lükitud hoburaudsõle või kaelavõru kaarele või surutud käevõru otsa.