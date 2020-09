Eesti Eesti esimene fokstrott viis berliinlased ekstaasi Tiit Lauk (PhD), džässiajaloolane , täna, 12:32 Jaga: M

Foto: Istockphoto

Nagu me teame, jõudis džässmuusika Eestisse tänu uute moetantsude pealetungile. Meie esimesed džässbändid üritasid ajaga kaasas käia ja hankisid moodsat tantsumuusikat kõikmõeldaval viisil – orkestreeritud noote meie noodikauplustes veel polnud. Ülesanne polnud lihtsate killast, kuid hakkama saadi – kõik need olid ju välismaised moes olevad palad. Sellega seoses tekibki kohe küsimus: millal jõudis aeg nii kaugele, et kirjutati esimene eestimaine fokstrott? Ja kellele kuulub au selle autoriks olla?