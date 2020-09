Villu Kanguri kultusraamat | Tervitusi vastu kuud! 

Tõtt-öelda mulle väga meeldivad fantaasiad, hulga rohkem kui reaalsus. Kas ma seepärast vahingi taevasse? Aga nüüd lubatagu veelgi vinti peale keerata. Minu erinevad argitöövahendid nõudsid tarkvarauuendusi. Ei asetanud ma aga ennast tulevikukommunismi Marsil – tahaksin ju sealt alati viimase raketiga koju tagasi saada! Tulin toime. Vabalt. Ärge arvake, et vanusega kaasneb seniilsus! Uuendan end alati nii: kui rätsepmeister lõikas mu keskkooli lõpuülikonnast natuke vähemaks, et vesti sealt vist välja ei tule, siis las ta olla. Nüüd aga juba tean, et puukuues paistab sealt välja vaid fassaad. Vanas eas ära enam vaata, kas selja taga on vooder või täisvillane. Mõõdetud materjal kannatab ehk välja! Kas ka edevust! Vahi fassaadi!

Tegelikult mängib koer õues praegu palliga. See on tema oma muna tüki suurema muna peal ja mitte selle sees. Olen tänulik, et ta on nelja jalaga seal, kus ta sündis. Kuu on ka hetkel alles pooltäis. Mul aga on paar õlut juba sees. Ei viitsi oma kodustega Marsist rääkida. Eriti allegooriliselt. Õnneks jääb see kõik väljapoole meie koduaeda.