Toivo Tootseni mälestused | Kuidas sündis Jõhvi Joosepi jutunurk 

Nii ma siis hakkasin. Õpetaja ütles ka, et see on enda harimine. Marke ja muid asju koguda. Mina alustasin kompveki- ja nätsupaberitega. Mis on kasulik ja magus üheskoos. Kommisöömisel ja nätsunärimisel on nüüd kindel eesmärk. Paberit saada. Ainult kole häda, et meie vabrikud teevad nii vähe sorte kompusid. Kõigest viiskümmend kuus eri sorti paberit.