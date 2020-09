Eesti Maarja Vaino: „Pagulaskirjandus on hoidnud mälu järjepidevust.“ Gerda Kordemets, EA , täna, 10:57 Jaga: M

GALERII

Maarja Vaino Foto: Arno Saar

„Pagulaskirjandus on üsna omalaadne ja kindlapiiriline nähtus Eesti kirjandusloos. Seda on hiljem püütud n-ö integreerida ülejäänud eesti kirjandusega, kuid päriselt ei ole see õnnestunud ja kas seda ongi vaja? See on kirjandus, mis on loodud väga erilistes tingimustes ja erilisel emotsionaalsel taustal,“ leiab Kirjandustänava festivali idee autor ja ellukutsuja, kirjandusteadlane Maarja Vaino.