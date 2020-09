LUULETAJATE TEE PAGULUSSE: „Pääsesime hädavaevu mahalaskmisest.“  

On väidetud (põhiliselt on seda rõhutanud muidugi väliseestlased), et andekamad läksid, andetumad jäid. Ent see ei ole ju tõsi. Nagu ei vasta tegelikkusele ka väide, et ettevõtlikumad läksid, uimasemad jäid või põhimõttekindlamad läksid, kaasajooksikud jäid. Võib väita ka sootuks vastupidi: need, kes lootsid Eesti peatselt vabaks võidelda, jäid, et võtta vastu, mis tulemas ning püüda sellega toime tulla. Tõde pole seegi.