MÄNGUASJADE KOGUMISE VAEVAD: „Korteris on mul kohti, kus saab ainult külg ees liikuda.“ 

„Mul ei ole hetkel andmebaasi käepärast, aga see arv on 8000 millegagi. See on 20 aasta töö,“ ütleb Tallinna kunstiõpetaja Heli Männi oma mänguasjakogu kohta. 2400 suveniirnukku tema kogust saab kuni sügiseni näha Järvamaa muuseumi näitusesaalis. Esimene näitus tema mänguasjadest toimus juba 2000. aastal.

Kas te ise ka oma koju veel ära mahute või on nukud eluruumid täiesti üle võtnud?

Hästi ei mahu! Mul korteris ikka veel natuke ruumi on, kuna lapsed on välja kolinud. Aga on kohti, kus saab ainult külg ees liikuda. Mul on paari-kolme näituse jagu nukke väljas ja mul on ka veel laopind, kus on hoiul umbes pool minu kollektsioonist. Ülejäänud asjad on mul kodu, näituste ja suvila vahel ära jagatud.

Järvamaa muuseumisse sai nüüd hoiustatud umbes 2400 suveniirnukku ja jäi veel ülegi?

Jah, 200 tükki jäid kastidesse. Suveniirnukke on mul ligi 2600.