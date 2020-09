Valve Raudnaski kolumn | Küsimus „kuidas ma saan teid aidata?“ sobib paremini haiglasse kui poodi 

Oli 1992. aasta. Toompea söökla. Bo Kragh istus lõunalauda. Rootsi pangandustegelane Bo Kragh oli siis Eesti Panga asepresident, varem nõustanud meie valitsust kroonireformi läbiviimisel. Küllap arutati riigikogus mingit rahandusega seotud küsimust, et ta Toompeale sööma sattus. Aga see lugu oleks võinud juhtuda veelgi jõulisemalt igas teises söögikohas, kus veel eraomanikku polnud.

Niisiis – Bo Kragh istus lõunalauda ja tellis endale prae. Ja lisas: „Palun ka pudel Värskat. Ettekandja teatas: „Värskat tuleb puhvetist endal osta.“ Bo Kragh tõusiski püsti ja astus puhveti poole. Puhvetiletil oli silt, mis teatas: „Vaheaeg“. Bo Kragh puhkes mürisevalt naerma.

Mis tal viga naerda, aga meie olime pidanud sellise teenindamisega aastakümneid elama. Ja enam ammu ei pahandanud ega imestanud me selle üle. Ei, ma ei taha väita, et nõukogude ajal ei olnud Eestis esinduslikke restorane ega head teenindust. Meie kelnerid võitsid alailma üleliidulisi võistlusi. Oleksin väga tänulik sellele inimesele, kes oskaks öelda, kust saab praegu sama head Kiievi kotletti kui Kännu Kukes, selliseid võisaiu kui kohvikus Tallinn või sellist seenerooga kui Võru kesklinna restoranis. Need olid unustamatud õhtud, kui Moskva kohvikus mängis viiulit Boba, Vladimir Sapožnin. Päris Pariisi tunne tekkis.

Aga teeninduse keskmine tase oli niru. Tõepoolest, see polnud mingi Pikri nali, kui sööklas oli keskpäeval silt „Lõunavaheaeg“ või et kui läksid kassast viinerite jaoks nuga küsima, pidi sul eriti usaldusväärne nägu ees olema. Mingist pabersalvrätist polnud muidugi juttugi. Kui juhtusid toidupoodi viimasel lahtiolekutunnil, oli lausa reegel, et seal tegutses juba võimukas koristajatädi, kes sulle põrandakaltsuga vastu jalgu tõmbas.

Tegelikult on teeninduskultuurist rääkimine üldse tobe, kui letid on tühjad või kauba tulekul looklevad tundidepikkused järjekorrad. Vladimir Pooli hiljuti ilmunud raamatus „Konstantin Päts. Vang nr 12“ on nuhk nõukogudevastaseks pidanud Pätsi pere koduabilise Olga Tünderi vastust järjekordade kohta. Meie presidendi pere oli saadetud Ufasse ja sealne elanik küsib Eesti järjekordade kohta. Proua Olga vastab: „Eestis me ei teadnud, mis asi see on.“

Tegin enne selle loo kirjutama hakkamist tuttavate seas küsitluse, et kuidas nad on rahul praeguse teenindusega Eestis. Ma ei saanud ühtegi virisevat vastust. Leiti hoopis, et kuigi on väsimatult korratud, et ostjal on alati õigus, sõltub teeninduskultuur siiski mõlemast poolest. Müüja võib küll ostja ülbitsemise stoiliselt välja kannatada, kuid poe õhkkonda rikub see igal juhul.

Nõukaajal võisid kindel olla, et kui tellid väga vähe, muutub ettekandja nipsakaks. Nüüd võib rahumeeli vaid kohvitassi taga istuda, aga siiski mitte igas söögikohas. Juba viiakse sul mahlaklaas ära, juba uuritakse, et kas veel mingeid soove on. Ega selline käitumine pane rohkem tellima, see sunnib ära minema.