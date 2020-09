Eesti Juhan Liivi legendaarne pintsak aitas koos rahva annetustega Estonia maja püsti panna Tõnis Erilaid , täna, 23:15 Jaga: M

GALERII

ESIMESE KORRUSE VÄIKEPOODIDE RIDA: Estonia teatri turupoolne külg oma esialgsel kujul. Foto: Õhtuleht arhiiv

„Kallis kodumaa! Anna andeks, et ma nii vaene olen ja sulle midagi suurt ei või templi ehitamiseks annetada. Aga annan, mis mul on!“ võtnud Juhan Liiv 1911. aastal Estonia ehituse juures oma viledaks kulunud pintsaku seljast, et sellega maja valmimist toetada. Tahtnud üliriide sinna maha jätta, kuid linnavaht olla vahele seganud ja pintsak jäänud viimast korda Tallinnas viibinud kirjanikule, kellel vaheldusid hämaramad ja selgemad päevad, siiski alles. Kuid tähtis oli õieti muu, nagu ka Juhan Liivi muuseum on kirjutanud: selle pintsaku taskus oli Unistus, mis just tänu pintsakule täide läks.