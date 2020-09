Kas mäletate? Need vana aja toiduaineid tekitavad tõelist nostalgiat!  

Tallinna kilud olid kuulsad üle ilma. Nende soolamine oli omaette teadus ja vürtsisegu saladus, mida ei jagatud. Üks võimalus kodus kilusid valmistada oli kasutada Tallinna maitseainetööstuse Konkurent valmissegu. 1934. aasta ajalehest võib lugeda, et hea soolatud kilu valmistamiseks on vaja vürtspipart, soola, muskaadi õit, muskaatpähkleid, ingverit, nelki, kaneeli, koriandrit, salpeetrit ja suhkrut. Ja trikk on, et koostisosade vahekorda tuleb muuta selle järgi, milline on ilm ja kui suured on kalad.