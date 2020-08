AUGUSTIPUTŠ 1991: Mihhail Gorbatšovi reetsid tema enda valitud lähikondlased 

1990. aastani oli Gorbatšov liikunud selgelt demokraatia ja majandusliku vabaduse poole, kuni oli selge, et reformid on NSV Liidule hukatuslikud. Riigi majanduslik olukord halvenes kiiresti, enamikus liiduvabariikides nõuti aina häälekamalt iseseisvust, keskvõim suutis üha vähem olukorda kontrolli all hoida. 1990. aastal Vene NFSV ülemnõukogu esimeheks ja hiljem Venemaa presidendiks valitud Boriss Jeltsin pooldas aga turumajanduslike ja demokraatlike reformide jätkamist.