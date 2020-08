Maailm Leiutised, mis olid oma ajast ees Allan Espenberg , täna, 21:45 Jaga: M

Bagdadi patarei, millega oli võimalik tekitada elektrivoolu, kuid kuidas seda kasutati, on jäänud tänapäeva teadlastele veel hämaraks. Foto: TopFoto / Scanpix

Aegade vältel on leiutatud miljoneid uusi asju, seadmeid ja masinaid, millest osa on võetud kohe kasutusele, teised jälle on unustatud paljudeks sajanditeks, sest need ei tekitanud inimestes usaldust. Tankid, autod ja patareid on teadaolevalt uuema aja leiutised, kuid tegelikult hakati nende peale mõtlema juba palju sajandeid tagasi. Alljärgnevalt tuleb juttu mõnest leiutisest, mis oli ajast kõvasti ees ja mida ei osatud või ei tahetud omal ajal vääriliselt hinnata.